İş Sanat'ta yeni sezon başlıyor

İş Sanat, yeni sezon programına çellist Pablo Ferrandez ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın 4 Kasım Salı akşamı vereceği konserle başlıyor.

Bu sezonda cazın yaşayan efsanesi Stanley Clarke’dan opera dünyasının başarılı ismi Elena Stikhina’ya, Grammy ödüllü Kremerata Baltica’dan ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na dünyaca ünlü, ödüllü sanatçı ve orkestraların yanı sıra Rita Payes gibi yeni keşifler ile Radyo Günleri ve B’aşka Şarkılar gibi özgün yerli projeler İş Sanat sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Basın toplantısında konuşan Sanat Yönetmeni Defne Turaç, yeni sezon programını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve “Yeni sezon programımızda her sene olduğu gibi yine izleyicilerimize çeşitliliği ve derinliği birlikte sunmaya çalıştık. Sezon boyunca klasik müziğin yanı sıra caz ve dünya müziğinden seçkin isimler, Grammy ödüllü müzisyenler, Parlayan Yıldızlarımız ve İş Sanat için özel tasarlanan yerli prodüksiyonlarla dolu bir programı sanatseverlerle buluşturacağız,” dedi. Sezon boyunca sürpriz konserleri duyurmaya devam edeceklerini de müjdeleyen Turaç, sözlerini “Tüm sanatseverleri İş Kuleleri Salonu’nda buluşmaya davet ediyoruz,” diye sürdürdü.

26. Sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe'den İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilir. DAHİ ÇELLİST, TEKFEN FİLARMONİ İLE SAHNEDE Dünyanın en prestijli klasik müzik yarışmalarından XV. Uluslararası Çaykovski Yarışması'nda ödül kazanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Pablo Ferrández, 4 Kasım Salı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek açılış konserinde İş Sanat'ın konuğu olacak. Üstün tekniği, ifade gücü ve sahne hâkimiyetiyle "yeni çello dehası" olarak nitelenen İspanyol yıldıza, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Empresyonist döneme damgasını vuran Fransız besteci Maurice Ravel'in 150. doğum yılı kutlamalarından ilhamla hazırlanan programda Ravel eserlerinin yanı sıra Georges Bizet'nin Carmen operası dans süitleri ile Camille Saint-Saëns'in virtüözitesi yüksek eserlerinden Viyolonsel Konçertosu No.1, Op. 33 de seslendirilecek. 5 GRAMMY ÖDÜLLÜ STANLEY CLARKE İŞ SANAT'TA Caz dünyasının yaşayan efsanesi olarak kabul edilen basçı Stanley Clarke İş Sanat'ta! 1970'lerde Chick Corea'nın kurduğu caz füzyon grubu Return to Forever ile dünya çapında tanınan Clarke'ın 1976 tarihli solo albümü School Days, basçılar için dünya çapında bir marş olmayı sürdürüyor. Akustik ve elektrik basgitarı öne çıkaran Clarke'ın teknik ve yaratıcı sınırları zorlayan müziği beş Grammy ile ödüllendirildi. Cazın yaşayan efsanesi Clarke, Cameron Graves (piyano ve tuşlular) ve Jeremiah Collier (davul) ile 21 Kasım Cuma 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.

ANA MOURA İLE FADO AKŞAMI Portekiz ve Afrika müzikleriyle çevrili bir çocukluk geçiren fadista Ana Moura, şarkı söylemenin 'kaderinde' olduğunu belirtiyor. Ünlü fado gitaristi Antonio Parreria ile tanışmasının ise hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen Moura, dokunaklı vokali ve dinamik sahne performansıyla günümüzün en yenilikçi fado sanatçıları arasında sayılıyor. The Rolling Stones ve Prince gibi efsanelerle iş birliği yaparak fadoyu küresel bir izleyici kitlesine ulaştıran Ana Moura, 18 Aralık Perşembe 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda vereceği konserde Portekiz'in ruhunu taşıyan şarkılarını seslendirecek. YENİ YIL KONSERİNİN YILDIZI ELENA STIKHINA İş Sanat'ın heyecanla beklenen yeni yıl konserinin solisti, opera dünyasının başarılı sopranolarından Elena Stikhina olacak. Operalia ve Competizione dell'Opera gibi prestijli yarışmalardaki başarısıyla opera dünyasının dikkatini çeken Stikhina kısa sürede, New York Metropolitan Opera başta olmak üzere dünyanın saygın opera sahnelerinde sahnelenen önemli eserlerin aranılan ismi oldu. 2024 yılında, İş Bankası'nın 100. Yıl Gala konserinde Placido Domingo ve Murat Karahan birlikte sahneye çıkan Stikhina, kusursuz performansıyla seyircinin yoğun ilgisini ve beğenisini toplamıştı. 6 Ocak Salı 20.30'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde Stiktina'ya İtalyan şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

GRAMMY ÖDÜLLÜ KREMERATA BALTICA, GENÇ PIYANİST LUCAS DEBARGUE İLE SAHNEDE Keman virtüözü Gidon Kremer tarafından Baltık ülkelerinin en yetkin müzisyenlerinden kurulan Kremerata Baltica oda orkestrası, bugüne dek verdiği 1000'in üzerinde konserle Avrupa'nın önde gelen müzik topluluklarından biri. Ana akımın ötesine geçen zengin bir repertuvara sahip orkestra After Mozart albümüyle "En İyi Oda Müziği/Küçük Topluluk Performansı" kategorisinde Grammy Ödülü'nün de sahibi. Daimi konuk sanatçısı olan başarılı Fransız piyanist Lucas Debargue ile 19 Şubat Perşembe 20.30'da İş Sanat'ın konuğu olacak topluluk, Bach, Magin, Mozart, Arvo Pärt ve Jančevskis'in eserlerini seslendirecek. JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI VE IL POMO D'ORO İLE İTALYAN BAROK DÖNEMİ'NE YOLCULUK Günümüzün en etkileyici vokallerinden kontr-tenor Jakub Józef Orliński, erken dönem barok operalarında olduğu kadar çağdaş eserlerdeki virtüöz performansıyla da tanınıyor. Vokal tekniğini, dans geçmişinden gelen fiziksel performans yeteneğiyle birleştirmesiyle bir fenomene dönüşen Orliński iki kez Grammy ödülüne aday gösterildi. Barok ve klasik dönem operaları ile enstrümantal eserleri orijinallerine bağlı kalarak yorumlayan ödüllü orkestra Il Pomo d'Oro ile kaydettiği Beyond albümünün dünya turnesi kapsamında 13 Mart Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek sanatçının repertuvarında İtalyan Barok Dönemi'nden eserler yer alacak.

USTA KEMANCI GILLES APAP, CAMERATA ZÜRICH İLE İŞ SANAT'TA Teknik ustalığını doğaçlama ruhuyla bir araya getiren kemancı Gilles Apap, klasik bestecileri folk, dans ve dünya müziği ile harmanlayan bir solist olarak tanınıyor. Birlikte pek çok başarılı projeye imza attığı Camerata Zürich ise kurulduğu 1957 yılından bu yana nadiren icra edilen klasik ve romantik eserlerin yanı sıra çağdaş eserleri repertuvarının merkezine koyuyor. 2 Nisan Çarşamba 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda bir araya gelecek Apap ve Camerata Zürich, Barok dönemden 20. yüzyıla uzanacak; Bartók, Vivaldi ve Tartini gibi bestecilerin eserlerini İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşturacak. IVAN "MELON" LEWIS İLE THE CUBAN SWING EXPRESS Kendi kuşağının en yetenekli müzisyenlerinden olan Küba doğumlu İspanyol piyanist Ivan 'Melon' Lewis, The Cuban Swing Express ile İş Sanat'a konuk oluyor. Avrupa'da yaşayan Kübalı müzisyenlerin bir araya geldiği grup Herbie Hancock, Michael Jackson ve Rolling Stones şarkılarının yeni düzenlemeleri ile Lewis'in bestelerini, keyifli bir repertuvarda birleştiriyor. 16 Nisan Perşembe 20.30'da İş Kuleleri Salonu'ndaki konseri ajandanıza not etmeyi unutmayın. CANAN BAŞKAYA İLE "RADYO GÜNLERİ"NE DÖNÜŞ Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Canan Başkaya'nın solistliğinde düzenlenecek "Radyo Günleri" konseri dinleyicileri geçmişte bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor. 27 Kasım Perşembe 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda, tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı'nın anlatımıyla düzenlenecek konserde sevilen Anadolu ve Rumeli türküleri radyodan dinlercesine sıcak bir atmosferde yeniden hayat bulacak.

CEM ADRİAN'DAN İŞ SANAT'A ÖZEL BİR KONSER Vokal performansı, besteleri ve şarkı sözleriyle kısa sürede kendine has bir hayran kitlesi yaratan Cem Adrian bu kez İş Sanat sahnesinde! Adrian, 11 Aralık Perşembe 20.30'daki konserinde zengin müzikal birikimini İş Sanat seyircileriyle paylaşacak. GÖKSEL'DEN B'AŞKA ŞARKILAR Sade ve içten tarzı, güçlü performansıyla pop müziğin en sevilen isimlerinden Göksel, yeni sezonda İş Sanat'a özel bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısında olacak. 21 Ocak Çarşamba 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda vereceği B'Aşka Şarkılar konserinde, Türk sanat müziğinin beğenilen eserlerini ve kendi parçalarının sanat müziği düzenlemelerini seslendirecek. SANATSEVER ÇOCUKLAR İÇİN SÜRPRİZLER İş Sanat'ın iki sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara", kaçıranlar için 15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar tarihlerindeki son iki temsiliyle sahnede olacak. Antik dünyanın gizemli atmosferinde bir yolculuğa çıkaran Pat Pat Patara'nın ardından İş Sanat'ın yeni çocuk oyunu küçük sanatseverlerle buluşacak. GENÇ YETENEKLER İŞ SANAT'TA PARLIYOR İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve genç yetenekleri müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002 yılından bu yana düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri 26. sezonda da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Bugüne kadar 150'den fazla genç müzisyene sahne imkânı sunan Parlayan Yıldızlar'da yeni sezon konserleri Kasım ayından itibaren İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

ŞİİR VE HİKÂYE DİNLETİLERİ SÜRÜYOR İş Sanat seyircilerinin ilgiyle takip ettiği şiir ve hikâye dinletileri 26. sezonda da edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerini müzikle buluşturuyor. Sezonun ilk etkinliği, 11 Kasım Salı günü Sait Faik Hikâye Dinletisi olacak. Metinlerini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletiler sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak izlenecek. 26. Sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilir. Öğrencilere sunulan indirimli biletler İş Sanat Ana Gişe’den satın alınabilir. 65 yaş üzeri izleyiciler 3. kategori biletlerini %10 indirim imkânıyla İş Sanat Ana Gişe’den temin edebilirler. Biletler Maximum Kart sahiplerine öğrenci kategorisi haricince %10 indirim imkânıyla satılacaktır. Öğrenci biletleri, geçerli öğrenci kimliği ibrazı ile satılmaktadır.