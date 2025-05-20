İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş İmkanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümü, son yıllarda ülkemizde oldukça önem kazanmaya başladı. Kısaca İSG olarak da anılan iş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir sorusunun detayları, birçok kişi tarafından merak ediliyor. İş sağlığı ve güvenliği bölümü, çalışanların güvenliğini korumak için gereken bilgilerin öğretildiği programın adıdır. İş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitiren öğrenciler, iş güvenliği uzmanı olarak çalışırlar. İş güvenliği uzmanları, çalışma sahalarında ortaya çıkabilecek kazalardan kaynaklanan yaralanma hatta ölümü engellemekle görevliler. Bu bölümde, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturabilmek amacıyla ortaya çıkabilecek riskleri ön görerek, bu tehlikeleri önleyebilecek kişiler yetiştirilir. İş sağlığı güvenliği bölümü nedir sorusunun yanı sıra bu bölümün eğitim süresi ve dersleri ile ilgili detayları da merak ediliyor. O nedenle iş sağlığı güvenliği bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna geçmeden önce iş sağlığı ve güvenliği bölümü derslerinden söz edelim.

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İş Sağlığı Güvenliği Bölümü Dersleri İş sağlığı güvenliği bölümü dersleri, bu konuda eğitim almak isteyen adayların dikkatini çeken konulardan biri. Eğer iş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerdenseniz bu programda; iş güvenliği, risk analizi, iş kazası ve öncesi analizler, acil durum yönetimi gibi konular üzerine eğitim alacağınızı söyleyelim. İş sağlığı güvenliği bölümü dersleri şu şekilde; - İş sağlığı ve güveliği temelleri

- İSG mevzuatı

- İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri

- Risk analizi ve değerlendirmesi

- İş kazaları ve çalışan psikolojisi

- Çalışan sağlığı ve ergonomi

- Acil durum yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl? İş sağlığı güvenliği bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusu, pek çok genç tarafından merak uyandırıyor. Bu bölümü okumak isteyen öğrencilere hem ön lisans hem de lisans eğitimi imkanlarının olduğunu belirtelim. İş sağlığı ve güvenliği bölümü ön lisans programını tercih edecek adayların eğitim süresi 2 yıldır. İsteyen öğrenciler DGS’ye girerek, uygun olan 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. Ayrıca bu bölümlerden mezun olan adaylara staj imkanının da sunulduğunu ekleyelim. Peki iş sağlığı ve güvenliği mezunları ne iş yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Mezunları Ne İş Yapar? İş sağlığı güvenliği mezunlarının en temel görevlerinin, çalışanlar için güvenli bir iş ortamı sağlamak olduğunu söylemiştik. Ancak iş sağlığı ve güvenliği mezunları ne iş yapar sorusuna daha detaylı bir yanıt verecek olursak karşımıza şu maddeler çıkıyor… - Ortaya çıkabilecek riskleri öngörür ve önlem alır.

- Denetim ve gözlem yapar.

- İş sağlığı güvenliği eğitimleri verir.

- Mevzuata uyumlu şekilde çalışmayı sağlar.

- Acil durum planlaması yapar.

- Ortaya çıkan iş kazaları ile ilgili analiz yapar ve rapor hazırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Mezunları Nerede Çalışır? İş sağlığı ve güvenliği mezunları ne iş yapar konusuna açıklık getirdikten sonra, bu mesleği tercih edecek kişilere sağlanan istihdam alanlarından söz edelim. İş sağlığı ve güvenliği mezunları nerede çalışır diye merak edenlere geniş bir yelpazeden söz edebiliriz. İş güvenliği uzmanlarının çalışabileceği farklı sektörler bulunuyor. İş sağlığı ve güvenliği mezunları; sanayi kuruluşlarında, hastane, ofis ve fabrika gibi alanlarda çalışabilecekleri gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda da görev alabilirler. İş güvenliği uzmanlarının çalışacağı pozisyonlar ise;

- İş sağlığı güvenliği uzmanı

- Risk değerlendirme uzmanı

- İSG denetçisi

- İSG eğitmeni

- İSG koordinatörü şeklinde sıralanabilir. Sonuç olarak iş güvenliği uzmanlarının çalışma alanlarının ve pozisyonlarının oldukça geniş olduğunu söylemeliyiz.

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