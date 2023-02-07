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İş makinesi taşıyan çıkarma gemisi deprem bölgesine doğru yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'nin üç çıkarma gemisinin deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir'den yola çıktığını duyurdu.

Giriş: 07.02.2023 - 21:24 | Güncelleme: ABONE OL
İş makinesi taşıyan çıkarma gemisi deprem bölgesine doğru yola çıktı - Deprem haberleri
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki büyük deprem 10 ili etkilerken, arama-kurtarma çalışmaları için tüm Türkiye seferber olmaya devam ediyor.

Özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere birçok kentin enkazların kaldırılması ve enkaz altında kalanların kurtarılması için iş makinesine ihtiyaç duyulurken, Milli Savunma Bakanlığı iş makinesi taşıyan üç çıkarma gemisinin yola çıktığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerine ilave olarak, TCG OSMANGAZİ tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir'den seyrine başladı.

Fotoğraf: AA

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