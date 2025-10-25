Habertürk
        İş Kültür Okur Buluşmaları’nın ikinci sezonu Seneca ile başlıyor

        İş Kültür Okur Buluşmaları'nın ikinci sezonu, 30 Ekim Perşembe 19.00'da Nişantaşı'nda bulunan İş Mekan'da, Seneca ile başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:55
        İş Kültür Okur Buluşmaları'nın ikinci sezonu Seneca ile başlıyor
        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları’nın ikinci sezonu başlıyor. 30 Ekim Perşembe 19.00’da İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek buluşmanın konuğu, Hasan Âli Yücel Klasikleri Dizisi’nin değerli çevirmenlerinden Cengiz Çevik olacak.

        Filozof, devlet adamı ve oyun yazarı Seneca’nın Tanrısal Öngörü Üzerine–Ruh Dinginliği Üzerine, Mutlu Yaşam Üzerine–Yaşamın Kısalığı Üzerine ve Bilgenin Sarsılmazlığı Üzerine–İnziva Üzerine gibi eserlerini Latince asıllarından dilimize aktaran Çevik ile büyük düşünürün insan, yaşam ve Stoacılık üzerine görüşlerinin tartışılacağı sohbetin moderatörlüğünü İş Kültür editörlerinden Derviş Aydın Akkoç üstlenecek.

        Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

        Seneca (İÖ 4-İS 65) hakkında:

        Devlet adamı ve filozofluğunun yanı sıra Roma tarihinin en önemli söylev ustalarından biri ve tragedya yazarıdır. Antik Yunan tragedyalarına ait temaları Roma’ya özgü süslemelerle bir kez daha ele almıştır. Sahneye konmak için değil, daha çok okunmak için yazılan bu tragedyalar 16. yüzyılda İtalyan hümanistleri tarafından yeniden keşfedilmiş, Rönesans yazarlarına örnek oluşturmuştur.

