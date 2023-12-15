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        Haberler Gündem İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor

        İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor

        Aydın'ın Didim ilçesinde teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan iş insanın bulunması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 00:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 00:30
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        İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor
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        Denizli'de yaşayan iş insanı Yasin Cinkaya (47), dün Didim ilçesinden teknesiyle denize açıldı.

        Cinkaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

        TEKNE BULUNDU, KENDİSİ KAYIP

        Akbük açıklarında arama yapan ekipler, Cinkaya'nın teknesini buldu.

        İçinde Cinkaya'ya ait eşyaların yer aldığı tekne, kıyıya çekildi.

        İş insanını arama çalışması sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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