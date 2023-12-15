İş insanı Yasin Cinkaya aranıyor
Aydın'ın Didim ilçesinde teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan iş insanın bulunması için çalışma başlatıldı
Denizli'de yaşayan iş insanı Yasin Cinkaya (47), dün Didim ilçesinden teknesiyle denize açıldı.
Cinkaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
TEKNE BULUNDU, KENDİSİ KAYIP
Akbük açıklarında arama yapan ekipler, Cinkaya'nın teknesini buldu.
İçinde Cinkaya'ya ait eşyaların yer aldığı tekne, kıyıya çekildi.
İş insanını arama çalışması sürüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.