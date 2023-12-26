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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de öldürülen galerici Sertaç Çelikçi'nin cinayeti aralanıyor!

        İş insanı cinayetinde sır perdesi aralandı!

        İstanbul Küçükçekmece'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen galerici Sertaç Çelikçi cinayeti filmleri aratmayan bir çalışmayla çözüldü. İddiaya göre, Çelikçi, cinayetten bir hafta önce iş yerine gelen 6 kişilik bir grup tarafından "Sana 5 milyon TL ceza kestik" diyerek tehdit edildi. Ve bu tehditten bir hafta sonra cinayete kurban gitti. Emniyetin yaptığı çalışmada, tetikçinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. Grubu organize eden ele başının da olaydan önce bir başka suçtan tutuklandığı ortaya çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 26.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:04
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        İş insanı cinayetinde sır perdesi aralandı!
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        Korkunç olay, 6 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 1 çocuk babası galerici Sertaç Çelikçi (36), evinin önündeyken, yüzünde cerrahi maske olan ve kapüşonlu birinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan iş insanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        "SANA 5 MİLYON TL CEZA KESTİK"

        Olayın ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan cinayet uzmanları, saldırganın olay sonrası kendisini bekleyen motosikletli bir kişiyle kaçtığını tespit etti. Polis saldırganların kimliklerini tespit etmeye çalışırken, bir hafta önce yaşanan bir olayın bilgilerine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre cinayetten bir hafta önce, Çelikçi’nin iş yerine Serhat K. önderliğinde toplam 6 kişi geldi. Gelen kişiler iş insanı Çelikçi’ye iddialara göre “Sen daltonların adını kullanarak Y.'ye tehditli mesajı atmışsın. Sana 5 milyon TL ceza kestik” diyerek para istedi.

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        “PARAYI VERMEYECEKLERSE ÖLDÜRÜN”

        İddialara göre Çelikçi, kimseye borcunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine Serhat K. ‘Can Dalton’ olarak bilinen Beratcan Gökdemir ile görüntülü görüşerek Çelikçi’nin parayı vermek istemediğini söyledi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Gökdemir’in ‘Parayı vermeyeceklerse öldürün”demesi üzerine Çelikçi, telefonu alarak Beratcan Gökdemir’e kimseye borcunun olmadığını yeniledi. Bu görüşmenin ardından şüpheli 6 kişi Çelikçi’yi tehdit ederek işyerinden ayrıldı.

        BAŞKA SUÇTAN CEZAEVİNDE BULUNDU

        Grubu koordine ettiği tespit edilen Serhat K.’yı araştıran polis şüphelinin cinayetten 2 gün önce Mustafa K. adlı bir kişiyle motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandığını ortaya çıkardı. Bu hırsızlık suçundan Serhat K.’nın tutuklandığı Mustafa K.’nın ise serbest kaldığı görüldü. Elde edilen bu izler polisi, tetikçi ve diğer şüphelilere götürdü.

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        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve istihbarat çalışmalarını sürdüren ekipler, saldırıyı gerçekleştiren iki saldırganlardan birinin Serhat K. ile birlikte motosiklet hırsızlığı olayında yakalanan ve serbest kalan Mustafa K. (18) olduğunu saptadı. Diğer kişinin ise Muhammed A. (19) olduğu belirlendi.

        TETİKÇİLER LÜKS OTELDA KALIYORLAR

        Bu bilgilerin ardından tetikçilerin Küçükçekmece’de lüks bir otelde kaldıkları belirlendi. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin otelden kaçtıkları tespit edildi. Kaldıkları odalarda yapılan aramalarda, 1 adet ibaresiz 9 mm tabanca ve 1 adet ibaresiz uzun namlulu otomatik silah ile toplamda 61 ad

        et fişek ele geçirildi. Çalışmaların devamında saldırıda yer alan şüpheli Mustafa K. yakalandı.

        2 KİŞİ CEZAEVİNDE 4 KİŞİ YAKALANDI

        Serhat K.’nın ardından Çelikçi’nin iş yerine gelen grup arasında bir kişinin daha başka suçtan cezaevine girdiği belirlendi. Devam eden operasyonlarda, 6 kişilik grupta yer alan 2 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca öldürülen Çelikçi’nin eski ortağı olan ve bu ortaklıktan aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan Cevat K. da gözaltına alındı. Toplam 4 kişinin gözaltında bulunduğu olayla ilgili soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

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