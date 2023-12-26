Korkunç olay, 6 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 1 çocuk babası galerici Sertaç Çelikçi (36), evinin önündeyken, yüzünde cerrahi maske olan ve kapüşonlu birinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan iş insanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan cinayet uzmanları, saldırganın olay sonrası kendisini bekleyen motosikletli bir kişiyle kaçtığını tespit etti. Polis saldırganların kimliklerini tespit etmeye çalışırken, bir hafta önce yaşanan bir olayın bilgilerine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre cinayetten bir hafta önce, Çelikçi’nin iş yerine Serhat K. önderliğinde toplam 6 kişi geldi. Gelen kişiler iş insanı Çelikçi’ye iddialara göre “Sen daltonların adını kullanarak Y.'ye tehditli mesajı atmışsın. Sana 5 milyon TL ceza kestik” diyerek para istedi.

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“PARAYI VERMEYECEKLERSE ÖLDÜRÜN”

İddialara göre Çelikçi, kimseye borcunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine Serhat K. ‘Can Dalton’ olarak bilinen Beratcan Gökdemir ile görüntülü görüşerek Çelikçi’nin parayı vermek istemediğini söyledi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Gökdemir’in ‘Parayı vermeyeceklerse öldürün”demesi üzerine Çelikçi, telefonu alarak Beratcan Gökdemir’e kimseye borcunun olmadığını yeniledi. Bu görüşmenin ardından şüpheli 6 kişi Çelikçi’yi tehdit ederek işyerinden ayrıldı.

BAŞKA SUÇTAN CEZAEVİNDE BULUNDU

Grubu koordine ettiği tespit edilen Serhat K.’yı araştıran polis şüphelinin cinayetten 2 gün önce Mustafa K. adlı bir kişiyle motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandığını ortaya çıkardı. Bu hırsızlık suçundan Serhat K.’nın tutuklandığı Mustafa K.’nın ise serbest kaldığı görüldü. Elde edilen bu izler polisi, tetikçi ve diğer şüphelilere götürdü.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve istihbarat çalışmalarını sürdüren ekipler, saldırıyı gerçekleştiren iki saldırganlardan birinin Serhat K. ile birlikte motosiklet hırsızlığı olayında yakalanan ve serbest kalan Mustafa K. (18) olduğunu saptadı. Diğer kişinin ise Muhammed A. (19) olduğu belirlendi.