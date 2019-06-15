15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İş Bankası’nın, 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası bu sene 12’inci kez gerçekleştiriliyor.
14 Haziran, Cuma günü son ders zilinin çalmasının ardından yaz tatiline girecek olan 1 milyonu aşkın ilk ve orta öğretim öğrencisine “Siyah İnci” kitabı hediye ediliyor. Öğrenciler kitaplarını İş Bankası şubelerinden alabiliyor.
Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde, 12 yılda 14 milyon kitap hediye edilmiş olacak.
Çocuklar, Anna Sewell’in Siyah İnci kitabı ile hem bir atın gözünden maceralarına eşlik edecek hem de insanlara ve hayvanlara karşı gösterilen sevgi ve şefkatin önemini, iyilik yapmanın, yardımseverliğin ve sabrın değerini hissedecekler.
Kampanya kapsamında, şimdiye kadar olduğu gibi bu yıl da İş Bankası’nın yurtdışı teşkilatının olduğu ülkelerdeki şubeler aracılığıyla da çocuklara kitap hediye edilecek.
Ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklar da kitaplarla buluşturulacak. Bunların yanı sıra görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırılan kitaplar okullara dağıtılacak.
İş Bankası “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile çocuklara; 2008 yılından bu yana “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.
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