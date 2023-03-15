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İş Bankası EYT promosyon kampanyası 2023 | İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor?

İş Bankası EYT promosyon kampanyası 2023: İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor?

İş Bankası EYT emekli promosyon kampanyası ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından gözler İş Bankası EYT emekli promosyonu ne kadar? sorusuna çevrildi. Güncel İş Bankası emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 İş Bankası EYT promosyon ödemeleri...

Giriş: 15.03.2023 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'de kabul edimesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle bankalar EYT banka promosyon kampanyaları da güncellendi. Peki, İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte İş Bankası EYT promosyon ödemeleri kampanyası detayları...

  • EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

  • TÜRKİYE İŞ BANKASI NE KADAR EYT EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

    Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

    Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

  • İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmamaktadır.

  • *Banka promosyon ödemeleri 15 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla promosyon ödemelerinde artış ihtimali oluştu. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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