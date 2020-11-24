Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim, o kişiyle vakit geçirmezdim. Ben paranoyakça yaşamasam da kendimce kurallarım var. İki evladım var. Annem ve üvey babam kronik hastalığı yeni atlattı. Çok dikkat eden biriyim. Yurtdışından gelenler kendilerini karantinaya almalı.

Kapalı ortamlarda maske ile oturmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben çok güvendiğim bir ortamda yakalandım bu hastalığa. Arkadaş buluşmalarınızda da maskenizi takın. Herkes çok farklı geçiriyor bu hastalığı. Hiç semptomu olmayanlar oluyor, çok ağır geçirenler oluyor.