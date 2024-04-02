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        Haberler Magazin Irmak Ünal'dan Bali anıları

        Irmak Ünal'dan Bali anıları

        Irmak Ünal, Bali'de yeni bir yaşam sürerken fırsat bulduğunda çevre ülkeleri ziyaret ediyor. Ünal, son olarak, Singapur'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:00
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        Irmak Ünal, 2021'de radikal bir karar alarak oyunculuğu bırakmış, Bali'ye yerleşmişti.

        Irmak Ünal, Türkiye'den 9.719 km uzaklıktaki Bali'de yeni bir yaşam sürerken ada hayatı hakkında şunları söyledi; "Her iki dünyanın da en iyisine sahibiz ve farkındayız. Ev dediğimiz bu güzel, inanılmaz ve mucizevi adaya... Teşekkür edenim."

        Cihan Ünal'ın kızı olan Irmak Ünal, Bali'de mutlu bir yaşam sürerken fırsat buldukça bölgedeki ülkeleri ziyaret ediyor. Ünal, son olarak Singapur'a giderek tatil yaptı.

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        #ırmak ünal
        #bali

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