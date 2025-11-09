Irmak Ünal: Amacım dramatik bir hale getirmek değildi

4 yıldır çocuklarıyla birlikte Bali'de yaşayan Irmak Ünal, yaklaşık 10 aydır meme kanseri ile mücadele ediyor. Önceki gün saçlarını kazıttığı anları sosyal medyada da yayımlayan Ünal, yeni bir paylaşımda bulundu.

"Amacım dramatik bir hale getirmek değildi" diyen Irmak Ünal, paylaşımında şu sözlere yer verdi; "Saçımı kazıttığım videoyu paylaşmamın nedenini konuşmak istedim. Bugün öyle karar verdim. Amacım dramatik bir hale getirmek değildi, aslında tam tersi. Durumu kabullenebilmek adına insanlara yürek vermekti. Biraz da kendi aklımla da çözebilmek aslında.

Ben her paylaştığımda çünkü kendim de daha iyi anlıyorum, neler geçirdiğimi. Önce zihinde çözüyorsun, sonra bedeninde çözüm yaratıyorsun, ondan sonra da huzura uyumlanıyorsun bir şekilde. Direnmek yerine ben bu sürecin bir parçasıyım. Ve o yüzden paylaştım. Gayet olumlu bir şekilde girdim o odaya. Ve o anda bir kayıp yaşamadım. Yani bir dönüşüm gibi hissettim. Gerçekten öyle hissettim. Ama oraya hazırlanana kadar da kendimle mücadele ettim. Yalan yok yani. Bir yenilenme gibi girdim ben o odaya.

Tıpkı bir yılanın derisini değiştirmesi gibi düşünebilirsiniz, yapraklarını döküp tekrar filizlenmesi gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçekten ben kafamı kazıttığım o odaya kendimi bu kafaya getirip girdim. Ve yatsıyamam ki o an ben yalnız değildim; kızım yanımdaydı, kız kardeşim yanımdaydı. Beni güldürüyorlardı. Bana yürek veriyorlardı. Aşk vardı o odada. Saçımı kesen Hakan Bey vardı müthişti, bana çok destek verdi. Ve ben orada anlat anladım ki ya güzelliğiniz saçta maçta başta değil. Zaten 'Kanser, kemoterapi' deyince akla ilk giren 'Ah saçlarım' oluyor. Değil mi? Ama değişimi zarafetle kabul ederseniz güzellik devam ediyor. Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızları Yağmur Ünal, kardeşini bu mücadelesinde yalnız bırakmıyor. "SAÇINIZI KAYBETMİYORSUNUZ SADECE YENİ VERSİYONUNUZLA TANIŞIYORSUNUZ" O yüzden paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum benim bu geçtiğim yoldan çok geçen insan var. Çok geçen kadın var. Ve yaşadığımla daha da farkına vardım bunun ve onlara söylemek istiyorum ki her şey yoluna girecek. Saçınızı, kendinizi kaybetmiyorsunuz. Sadece yeni bir versiyonunuzla tanışmak üzeresiniz. Yürekten inanarak söylüyorum bunu.

"HER ŞEY YOLUNA GİRECEK" Derin nefesler alıp kabullenip Bu yolda yürümeye devam edin. Her şey yoluna girecek. Bakış açısı her şeydir. Bir şeyi nasıl gördüğünüz onun ağırlığını kesinlikle değiştiriyor. Ben kemoterapiyi de böyle yaşadım zaten. Eğer neden ben neden ben Allah'ım yaptığınız zaman acı büyüyor. Ama ya ben bundan ne öğrenebilirim? Ben bundan bir şey çıkartmak zorundayım. Çünkü 'Ben yaşama hayatı' seviyorum dediğiniz anda Her şey dönüşmeye başlıyor. Evet, saçımı kaybettim. Saçlarım gitti ama aslında sadece saçım değil, o odada ben yerlere o ölü saçla beraber korkularımı bıraktım. Kanserden çok korkuyordum. Hastalık korkusu olan bir insandım. Kontrolü bıraktım, kabullendim. 'Bu bir parçası bu yaşadığım tecrübe' dedim ve hemen onun yerine huzur geldi. Beni gülümseten herkese bu yolculukta benim yanımda olan herkese her an, her saniye şükürlerle teşekkür ediyorum. Her şey iyiye dönüştürülebilir. Yeter ki siz o dönüşümün içinden aşkla geçmeyi seçin.

O dönüşümü kabul edin. 'Bu bana iyi gelecek, ben bunu iyi yapacağım' deyin. Şükürler olsun her saniyeme, her sağlıklı saniyeme. Herkese güç kuvvet diliyorum şu anda içinden geçmekte olan, veya hazırlık yapan. Elimden geldiğince ben buradayım. Kendime dikkat ediyorum. "İYİ OLMAK İÇİN KARARLIYIM" Doktorlarımın sözünden çıkmıyorum. Ve iyi olmak için kararlıyım. Bundan daha güzel de bir duygu yok. Yaşamayı, hayatı bu tecrübeyi seviyorum. Bu beden kıyafetimi seviyorum. Ona iyi bakmak istiyorum elimden geldiğince. İşte böyle yani bu sabah kalktım ne ile ilgili konuşmak konuşalım dedim. Sonra videomla ilgili bazı düşünceler okudum. Çok da güzel şeyler yazmış insanlar. Teşekkür ediyorum. Ama inanın asla ve katiyen ilgi çekmek ya da dramatize etmek gibi bir duyguyla değil. Tam tersi, her şey çok güzel olacak. Sadece 'Bakış açımızı değiştirelim' demek için paylaştım. Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Öpüyorum.