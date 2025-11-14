Habertürk
        İrlanda Cumhuriyeti: 2 - Portekiz: 0 | MAÇ SONUCU

        İrlanda Cumhuriyeti: 2 - Portekiz: 0 | MAÇ SONUCU

        Avrupa elemelerinde 9. hafta heyecanı, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı. 61. dakika Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Portekiz'in İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilmesi gecenin sürpriz sonucu olarak dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 01:10 Güncelleme: 14.11.2025 - 01:10
        Ronaldo kırmızı gördü, Portekiz kaybetti!
        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 9. hafta karşılaşmaları, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 müsabakayla birlikte başladı.

        D Grubu'nda Fransa, Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yenerek liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı. Rakip fileleri iki kez havalandıran Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.

        İrlanda Cumhuriyeti, F Grubu'nda Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Rakibine kaybederek Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, 226. kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

        I Grubu'nda Norveç, Estonya'yı Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ikişer golüyle 4-1 yendi. Son maçlar öncesi en yakın rakibi İtalya'nın 3 puan önünde liderlikte bulunan Norveç, 17 gol averaj farkıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı.

        İngiltere'nin önceden Dünya Kupası bileti aldığı K Grubu'nda ise Arnavutluk, ikinci sırayı garantileyerek play-off'lara kaldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        D Grubu

        Azerbaycan-İzlanda: 0-2

        Fransa-Ukrayna: 4-0

        F Grubu

        Ermenistan-Macaristan: 0-1

        İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0

        I Grubu

        Norveç-Estonya: 4-1

        Moldova-İtalya: 0-2

        K Grubu

        Andorra-Arnavutluk: 0-1

        İngiltere-Sırbistan: 2-0

        Habertürk Anasayfa