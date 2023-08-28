Irina Shayk eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatilde

2019'da Bradley Cooper ile birlikteliğini sonlandıran Irina Shayk, ardından meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Brady ile birlikteliğini önce reddeden ancak daha sonra ünlü aktöre ilgisini itiraf ettiği konuşulan Shayk, bu kez eski sevgilisiyle tatile çıktı.