Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un olaylı kaçış gecesi - Magazin haberleri

        İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un olaylı kaçış gecesi

        Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Kuruçeşme'deki bir mekânda eşleriyle birlikte eğlendi. Gazetecilere görüntü vermek istemeyen ikili, adeta film sahnelerini aratmayacak bir kaçış planına imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gergin gece
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, eşleri Gözde Kahveci ile Ece Tosun ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekânda sabaha kadar eğlendi. Görüntülenmek istemeyen ünlü futbolcular bir hayli çaba harcadı.

        Gözde Kahveci ve Ece Tosun
        Gözde Kahveci ve Ece Tosun

        İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, gazetecileri atlatmak için mekânın önüne iki araç çektirip çıkış anlarını gizlemeye çalıştı.

        REKLAM

        Mekândan VIP araçla ayrılan ünlü futbolcular, bir otomobili kalkan gibi kullandı.

        VIP aracın önünü açmakla görevli olan şoför, trafikte tehlikeli manevralar yaptı.

        Basın mensuplarını atlatmak isteyen grup, daha sonra bir sitenin otoparkına sığınmaya çalıştı. Fakat sitenin görevlisi; "Araç kayıtlı değil" diyerek girişe izin vermeyince ortam gerildi. Şoför, görevlileri ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

        REKLAM

        Ardından başka bir sitenin otoparkına giren VIP araç burada kaldırıma sıkıştı.

        Araç uzun süre hareket etmeyince Cenk Tosun, dışarı çıkıp "Üçe kadar sayıyorum, itiyoruz" diyerek komut verdi. Tosun'un o anları objektiflere böyle yansıdı.

        Daha sonra basın mensuplarının görüntü almaması için otoparkın kapısı kapatıldı. Cenk Tosun ile İrfan Can Kahveci, soruları yanıtsız bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #irfan can kahveci
        #Cenk Tosun

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        "Ciddi olalım beyler!"
        "Ciddi olalım beyler!"
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Habertürk Anasayfa