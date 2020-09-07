‘Çukur’un yeni sezonu Pazartesi akşamı Show TV’de ekranlara gelecek. Yeni sezonda birçok oyunca kadroya takıldı. Bu oyunculardan biri de İrem Sak oldu. İrem Sak kaç yaşındadır? İrem Sak nerelidir? İşte ayrıntılar...
Kaç yaşındadır? 9 Şubat 1986 (34 yaşında)
Nerelidir? Sivas, Türkiye
Eğitimi: İstanbul Üniversitesi
Mesleği: Oyuncu
ÇUKUR'DA İREM SAK RÜZGARI
Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti. Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.
İREM SAK KİMDİR?
İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan oyuncu, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı. Aynı yıl içinde Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi.
Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı, fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayımlanan ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırdı. 2012 Altın Kelebek Ödül Töreni'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sundu.
3 yıl aranın ardından 2015'te Güldür Güldür'e döndü. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 2018'de Güldür Güldür'den ayrıldı. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dram dizisinde Müjde Güneş karakterini canlandırdı.
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