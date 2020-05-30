Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Nişantaşı'nın yoğun trafiğine elektrikli scooter kullanarak çözüm bulan Sak'ın kask takarak kurallara uyduğu görüldü.

Öte yandan İrem Sak, muhabirlerin sorularına "Doktora gidiyorum. Çok acelem var" yanıtını vererek hızla oradan uzaklaştı.

'NE GÜZEL KIZLAR VAR'