Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu'ndan doğum sonrası paylaşım; "Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi" - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu'ndan doğum sonrası paylaşım

        5 gün önce kızı Sora'yı kucağına alan İrem Helvacıoğlu, doğumdan bebeğiyle çıktığı yürüyüşten paylaşımda bulundu; "Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 20.10.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, 5 gün önce Sora adın verdiği kızını kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Bebeğiyle yürüyüşe çıkan İrem Helvacıoğlu, fotoğrafına; "Haydi biraz gezelim. Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi ışıl ışıl" ifadelerini not düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İrem Helvacıoğlu
        #Sora Kaspar
        #Ural Kaspar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Boşandılar
        Boşandılar
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa