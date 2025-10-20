İrem Helvacıoğlu'ndan doğum sonrası paylaşım
5 gün önce kızı Sora'yı kucağına alan İrem Helvacıoğlu, doğumdan bebeğiyle çıktığı yürüyüşten paylaşımda bulundu; "Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi"
28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, 5 gün önce Sora adın verdiği kızını kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.
İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bebeğiyle yürüyüşe çıkan İrem Helvacıoğlu, fotoğrafına; "Haydi biraz gezelim. Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi ışıl ışıl" ifadelerini not düştü.
