Yayınlandığı dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sen Anlat Karadeniz dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu'nın Eser Alp'le ilişkisi Mart ayında bitmişti. İşte ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili merak edilenler...

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Bugün 31 yaşında olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

Televizyon ekranlarındaki ilk işi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle olan İrem Helvacıoğlu daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.

2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. İrem Helvacıoğlu'nun asıl çıkışı 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle oldu. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı.

Seni Çok Bekledim'in kısa sürede yayın hayatına veda etmesinin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakteriyle seyirci karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu'nun 5 tane de sinema filmi var.

İREM HELVACIOĞLU SEVGİLİSİ FIRAT ÇELİK Mİ?

Mart ayında Eser Alp'ten ayrlan İrem Helvacıoğlu'nun Fırat Çelik ile birlikteliğine dair haberler sosyal medyada gündem oldu. İddialarla ilgili ne İrem Helvacıoğlu'ndan ne de Fırat Çelik'ten bir açıklama gelmedi.