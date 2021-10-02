Yayınlandığı dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sen Anlat Karadeniz dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu'nın Eser Alp'le ilişkisi Mart ayında bitmişti. İşte ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili merak edilenler...
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Bugün 31 yaşında olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.
Televizyon ekranlarındaki ilk işi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle olan İrem Helvacıoğlu daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.
2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. İrem Helvacıoğlu'nun asıl çıkışı 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle oldu. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı.
Seni Çok Bekledim'in kısa sürede yayın hayatına veda etmesinin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakteriyle seyirci karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu'nun 5 tane de sinema filmi var.
İREM HELVACIOĞLU SEVGİLİSİ FIRAT ÇELİK Mİ?
Mart ayında Eser Alp'ten ayrlan İrem Helvacıoğlu'nun Fırat Çelik ile birlikteliğine dair haberler sosyal medyada gündem oldu. İddialarla ilgili ne İrem Helvacıoğlu'ndan ne de Fırat Çelik'ten bir açıklama gelmedi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!