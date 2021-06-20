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İrem Helvacıoğlu dizileri: İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile adını duyuran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, yeni dizisi Baş Belası ile ekranlara yeniden döndü. Diziseverler merak ediyor: İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? İşte İrem Helvacıoğlu hakkında merak edilenler...

20.06.2021 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
İrem Helvacıoğlu dizileri: İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında?

İrem Helvacıoğlu, yeni partneri Seçkin Özdemir ile Baş Belası dizisinde rol alıyor. Daha önce Sen Anlat Karadeniz ve Seni Çok Bekledim dizisinde rol alan genç oyuncu 30 yaşında. İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi...

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İREM HELVACIOĞLU'NUN DİZİLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2014Aşkın DiliYardımcı karakter
2016Organik Aşk HikâyeleriBaşrol oyuncusu
2017BabasıAslıBaşrol oyuncusu
2018Kızım ve BenSerapBaşrol oyuncusu
2020EflatunBaşrol oyuncusu
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2010Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiYardımcı karakter
2012Muhteşem YüzyılNurbahar Hatun (Clara)Yardımcı karakter
2013-2014Kurtlar Vadisi PusuEsra TürkmenYardımcı karakter
2015-2016Güneşin KızlarıTuğçeYardımcı karakter
2016-2017No.: 309PelinsuYardımcı karakter
2018-2019Sen Anlat KaradenizNefes Zorlu KaleliBaşrol oyuncusu
2021Seni Çok BekledimAylizBaşrol oyuncusu

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