Yorgunluğu sevgilisiyle atıyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İrem Derici konser yorgunluğunu sevgilisi Atakan Işıktutan ile birlikte Çeşme'de atıyor. Sevgililer, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sevgilisinin yanında şekerleme yapan İrem Derici, kısa bir uykunun ardından uyanıp sevgilisine sarıldı.

Birbirlerini öpücüklere boğan çiftin romantik halleri gözlerden kaçmadı. İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan, daha sonra denize girerek serinledi.