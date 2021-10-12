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İrem Derici: Mustafa Sandal ilk gençlik aşkımdı! - Magazin haberleri

İrem Derici: Mustafa Sandal ilk gençlik aşkımdı!

Şarkıcı İrem Derici, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlüler arasında ilk gençlik aşkının meslektaşı Mustafa Sandal olduğunu itiraf eden Derici, "O zamanlar Sandal çok çekici gelirdi..." ifadelerini kullandı

12.10.2021 - 11:10 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, 'Yasemin Şefik +1' programına konuk oldu. Esprili yorumlarda bulunan Derici, hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

  • İstanbul trafiğinden bıktığını dile getiren 34 yaşındaki şarkıcı, "Taksiye ne zaman binsem, magazin soruyorlar. 'O onunla mı? Bu böyle mi?' diye. Ben nereden bileyim? Aynı evde mi yaşıyorum ünlülerle!" ifadelerini kullandı.

  • "KATANA GİBİYDİM!"

    İrem Derici daha sonra sözlerine, "İlk bara gittiğimde 14 yaşındaydım. Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu." diyerek devam etti.

  • "SAHNEDEYKEN KAFAMA İÇKİ ŞİŞESİ YEDİM!"

    Gece hayatında ve yurt dışı konserlerinde yaşadığı ilginç anılarını da anlatan Derici, şu ifadeleri kullandı:

    Yurt dışı konserlerine gidiyoruz. Gece 3'te sahne başlıyor. Adam diyor ki: "Düğün var, bitecek. Oradan buraya gelecekler". Tıklım tıklım dükkan... Sahneye çıktım. Gece 3'te sahneye çıktığım için kafama içki şişesi yedim! Adama laf anlatmaya çalışıyorum. "12'den beri buradayım." dedim. Öyle de bir anım var.

  • "BENİM İÇİN KİMSE KAVGA ETMEDİ!"

    Özel hayatı hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, "Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi! Ama biri bana baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu." dedi.

    İrem Derici, "Gençliğimde yazılmamış kurallar vardı. Birinin sevgilisine bakılmaz, aşkından ölsen onunla bir şey yaşamazsın! Şimdi işler öyle değil. Ancak bak şöyle olur; aradan yıllar geçmiş, senin eski sevgiline aşık olmuşum. Gelir icazet alırım. 'Yasemin böyle böyle' derim." açıklamasını yaptı.

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