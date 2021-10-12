"BENİM İÇİN KİMSE KAVGA ETMEDİ!"

Özel hayatı hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, "Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi! Ama biri bana baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu." dedi.

İrem Derici, "Gençliğimde yazılmamış kurallar vardı. Birinin sevgilisine bakılmaz, aşkından ölsen onunla bir şey yaşamazsın! Şimdi işler öyle değil. Ancak bak şöyle olur; aradan yıllar geçmiş, senin eski sevgiline aşık olmuşum. Gelir icazet alırım. 'Yasemin böyle böyle' derim." açıklamasını yaptı.