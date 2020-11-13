İrem Derici'den 'Senin Hastan'

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İrem Derici'nin 'Senin Hastan isimli şarkısının sözü Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın'a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a aranjesi ise Onur Özdemir'e ait. Maxi Single'ın ikinci şarkısı 'Güz Dönümü'.

İkinci şarkının söz, müziği ve aranjesi Onur Özdemir imzası taşıyor. Ayrıca maxi single da 'Senin Hastan' isimli şarkıya Mustafa Ceceli'nin yaptığı bir remix bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkış parçası 'Senin Hastan'a Murat Joker yönetmenliğinde klip çeken Derici'ye klipte Brezilyalı Diogo Fedrizzi eşlik etti. Klipte oldukça samimi görüntüler veren İrem Derici şarkısıyla olduğu kadar iddialı görüntüleriyle de adından sıkça söz ettirecek.

'Senin Hastan'ın klip çekimi 12 saat sürdü. En son iki sene önce sıfır bir şarkı çıkardığını dile getiren Derici, bu maxi single için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.