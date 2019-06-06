06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İrem Derici’nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Bir dönem anoreksiya tedavisi gören şarkıcı İrem Derici, 2. Sayfa programına katıldı.
Hastalığı ve geçirdiği zor günleri anlatan Derici, "Bütün kaslarım erimişti. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN KASLARIM ERİMİŞTİ"
İşte İrem Derici'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
- Su şişesi bile açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu.
- Yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım. Psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için bu hallere düştüm.
"ÇOK KORKUNÇ GÜNLER GEÇİRDİM"
- Çok korkunç günler geçirdim. Beden düzeldi tamam ama kafa o kadar bozuldu ki... Bütün konserler tek tek iptal oldu.
İrem Derici, geçtiğimiz aylarda Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olmuştu. Ünlü şarkıcı şu açıklamayı yapmıştı:
"BEN NE YAPTIYSAM KENDİME YAPTIM"
Hızlı yaşadım ben ya. Hem büyüdüm hem büyüyemedim. Araf'tayım...Ben ölümden döndüm yahu... Bunun içinde aşk da vardı, sırf yeme bozukluğu değildi ki. Her şey birbirini domino taşı gibi düşürüyor. Özür dileyecek bir şey yok... Ben ne yaptıysam kendime yaptım. Hayatımdaki insanlara da kendime de. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Hayatımda bir kere bitirdiğim bir şey ikinci defa asla başlamadı. Olmaz çünkü. Bir kere o pislendi yani. Ben kendime bilinçli bilinçsiz derim. O yüzden kendi yaptığım hatalar yüzünden hiç kimseyi suçlayamam. Ben kendi kendime yetiyorum. Mutlu olma konusunda da mutsuz olma konusunda da. Başarılı olmak konusunda da başarısız olmak konusunda da... Tek kişilik dev kadro.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!