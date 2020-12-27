"BİR DÖNEM AKIL SAĞLIĞIMI YİTİRDİM"

Üç burun ameliyatı oldum, sırf bu siber zorbalıklardan kurtulmak için. Bir dönem ağzımı diktirmeyi düşündüm ama böyle bir şey olmadığı için yapamadım. Artık çelik bir duvar oldum.

Akıl sağlığımı yitirdim bir dönem. Psikolojik tedavi gördüm. Son bir yıldır daha iyiyim. Bundan sonra herhangi biri siber zorbalığa uğradığında beni de bir savaşçı olarak yanında görecektir.