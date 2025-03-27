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        Haberler Dünya İran Trump'ın mektubuna yanıtını iletti | Dış Haberler

        İran ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıtını iletti

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda İran'a nükleer programı konusunda müzakere teklifi içeren bir mektup göndermişti. İran, ilgili mektuba yanıtını Umman üzerinden ilettiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın mektubunda tehdit içeren bölümler olduğunu ifade etmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:43
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        İran Trump'ın mektubuna yanıtını iletti
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        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektuba cevabı Umman üzerinden ilettiklerini bildirdi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, ABD ile askeri tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini ancak daha önce yapılan dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini belirtti.

        Erakçi, mektubun içeriğine ilişkin, "Bizim politikamız azami baskı ve askeri tehdit şartları altında doğrudan müzakerelerin olmayacağı ancak geçmişte olduğu gibi dolaylı müzakerelerin devam edebileceği yönündedir." ifadesini kullandı.

        İranlı Bakan, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İbrahim Reisi'nin dönemlerinde ABD ile dolaylı görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

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        Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

        Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

        Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

        Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullanmıştı.

        Son olarak uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildirilmişti.

        İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.

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