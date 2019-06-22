22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran ne vurdu?
İran’ın Amerika’nın drone’unu vurmasıyla bölgede gerilim iyice artarken ABD Başkanı “İran’ı vurmaktan son anda vazgeçtik çünkü 150 kişi ölecekti” diyor, İran ise “İçinde 30 kişinin olduğu ABD uçağı hava sahamıza girdiği halde can kaybı olmasın diye vurmadık” diye açıklama yapıyor.
Bu açıklamalara bakılırsa birbirlerini ısırma niyetleri yok.
Şimdilik diş gösteriyorlar.
İran’ın düşürdüğü drone ne ve ne kadar önemli?
Doğrusu bunu yazma niyetinde değildim ama baktım ki, can çekişen Türk medyasında bunu yazan yok, bari iki satır ben yazayım.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, İran'ın hava sahasını işgal ettiği gerekçesiyle düşürdüğü ABD ordusuna ait MQ-4C tipi İHA'nın parçalarının görsellerini yayınlamıştı.
YERDEN KONTROLSÜZ HAVA ARACI
İran’ın vurduğu ABD Drone’u RQ4 Global Hawk, muhtemelen ABD Ordusu’nun hem deniz hem hava kuvvetlerinde kullandığı en gelişmiş yerden kontrollü insansız hava aracı.
İlk olarak 1995 yılında hizmete alınan RQ4’lar “Yüksek irtifa insansız hava aracı” olarak anılıyor ve ABD’nin savunma sanayinin en büyüklerinden Northrop Grumman ve Raytheon ortak üretimi.
CASUS UÇAK DONANIMINA SAHİP
Bunlar bir anlamda casus uçakların yaptığı işi yapacak donanıma sahipler.
Radarlar, kameralar, sensörlerle dolu bir uçak.
Öyle ufak bir drone de değil.
KANAT AÇIKLIĞI BİR AIRBUS 321 KADAR
Hallice bir yolcu uçağı boyutlarında neredeyse. Kanat açıklığı bir Airbus 321 kadar.
Bir adet Rolls Royce turbofan, yani jet motoru ile uçuyor.
RQ4, binlerce kilometre uzaktaki üslerden 3 kişilik bir ekip tarafından uçuruluyor.
SADECE GÖZETLEME VE HABERLEŞME ARACI
Üzerinde silah değil, sadece gözetleme ve haberleşme sistemleri bulunduran RQ 4 Global Hawk’lar sadece gözetleme değil aynı zamanda uçan karargah görevi de yapma kapasitesinde ve sürekli olarak geliştiriliyor ve farklı kodlar alıyor.
TRİTON MODELİNİN REĞERİ 220 MİLYON DOLAR
30 milyon dolar taban fiyata sahip olan bu drone’lar üzerlerindeki görev aksesuarlarına ve görev kapasitelerine göre çok yüksek fiyatlara çıkabiliyor. İran’ın vurduğu RQ4’ün Triton modeli olduğu göz önüne alınırsa, bu insansız hava aracının yaklaşık değeri 220 milyon dolar.
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