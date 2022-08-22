İran'dan Irak'a diyalog çağrısı

AA

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak'taki mevcut siyasi krizden çıkılması için ülkedeki tüm asli siyasi unsurlar arasında diyalog ve etkileşim kurulması çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak'taki siyasi kriz, Bağdat'ın ara buluculuğunda yapılan İran-Suudi Arabistan görüşmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Irak'taki siyasi krizden çıkış yolunun aranması gerektiğini belirten Reisi, "Irak'ın tüm asli siyasi akımları, diyalog ve etkileşim yoluyla mevcut siyasi sorunlardan bir çıkış yolu üzerinde anlaşmalı." ifadelerini kullandı.

Reisi, İran ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ın ara buluculuğunda yapılan müzakerelere işaret ederek, Irak hükümetinin çabalarını, "bölgedeki siyasi iklimi iyileştirmeye yönelik hamleler" olarak niteledi.

Irak Başbakanı Kazımi ise İran ile bölgesel ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi ve seviyesinin yükseltilmesi için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Öte yandan görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mesud Cemşidi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir süredir İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde rol oynayan Irak Başbakanı'na, varılan anlaşmaların uygulanmasıyla, aşılması gereken yolun kısalacağı ve hızla katedileceği iletildi."

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