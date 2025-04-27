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        Haberler Dünya İran'ın Bender Abbas Limanında patlama: 40 ölü | Dış Haberler

        İran'ın Bender Abbas Limanındaki patlamada can kaybı 40'a yükseldi

        İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:37
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        İran'ın Bender Abbas Limanında patlama: 40 ölü
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        Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Vali Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

        İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

        Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

        Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak bini aştığı duyurulmuştu. Can kaybının da 28 olduğu açıklanmıştı.

        Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

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