İran, Dünya Kupası vizesini aldı: Yasak konulabilir!
İran, Özbekistan ile oynadığı maçta 2-2'lik beraberlik alarak Dünya Kupası'na katılım hakkını garantiledi.
2026 Dünya Kupası'na katılım sağlayacak bir ülke daha belli oldu.
Daha önce Japonya ve Yeni Zelanda katılım hakkını garantilemişti.
İran ile Özbekistan'ı karşılaştıran maçta 2-2'lik beraberlik çıktı. Bununla birlikte eleme grubunda 20 puana yükselen İran katılım hakkını garantiledi.
ÖZBEKİSTAN TARİH YAZMAYA ÇOK YAKIN
Diğer taraftan grupta 17 puanda bulunan Özbekistan kalan 2 maçında 1 puan almayı başarırsa Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. Özbekistan bununla birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmış olacak.
ABD HÜKÜMETİ YASAK KOYABİLİR
ABD hükümeti yakın zamanda tedbir kapsamında 43 ülkenin vatandaşına ülkesine girişi yasaklamayı planlıyor. Bunlar arasında İran da bulunuyor.
Eğer Trump hükümeti İran vatandaşlarına yasak koyarsa İranlı taraftarlar ülkelerini Dünya Kupası'na destekleyemecek.