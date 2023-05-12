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İran Dışişleri Bakanı ile Hamas Lideri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in yerleşim yerlerini hedef alarak Gazze'ye düzenlediği saldırıları "insan haklarının açık şekilde ihlali" olarak niteleyerek, uluslararası topluma Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Giriş: 12.05.2023 - 19:22 | Güncelleme: ABONE OL
İran Dışişleri Bakanı ile Hamas Lideri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü
AA

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Abdullahiyan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Abdullahiyan, kadın ve çocukların hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerine saldırılarını ve direniş gruplarının liderlerine yönelik suikastları "insan haklarının açık şekilde ihlali" olarak niteleyerek, şiddetle kınadıklarını belirtti.

Filistinli direniş gruplarının bu saldırılara karşı duruşuna övgüde bulunan Abdullahiyan, uluslararası topluma Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Heniyye ise İran'a Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, İsrail'in saldırılarına karşı hazır olduklarını ve Filistin'deki tüm direniş gruplarının yakın koordinasyon halinde olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Fotoğraf: AA

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