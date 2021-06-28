İran'dan ABD'nin hava saldırısına ilişkin açıklama

Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD'nin Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milis grupların kullandığı tesislere düzenlediği hava saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.
ABD'nin yeni yönetiminin sadece İran'a yönelik yaptırımlar konusunda değil bölgedeki diğer meselelerle ilgili de kendisinden önceki Donald Trump hükümetinin politikalarını takip ettiğini savunan Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin yeni yönetimi; duygusal davranışlar, krize yol açan ve bölge halkı için gerginlik ve sorun çıkarıcı yanlış adımlar yerine istikametini düzeltmelidir. Bıraksın bölge halkı onların müdahalesi olmadan kendi kaderleriyle ilgili karar alsın. ABD'nin yaptıkları kesinlikle bölgedeki istikrarı bozmaktadır. İstikrarsızlığın kurbanlarından birisi de ABD'nin kendisi olacaktır."
Hatibzade, Viyana'daki görüşmelerle ilgili olarak da gerekli kararları aldıklarını ve şimdi karşı tarafın karar vermesi gerektiğini söyledi.
Afganistan'daki gelişmelerle ilgili olarak da tüm taraflarla görüştüklerini aktaran Hatibzade, "Taliban tüm Afganistan değildir ancak krizden çıkış için çözümün parçalarından biridir. Bu ülkede barışçı yollarla tüm grupların içinde yer aldığı geniş katılımlı bir hükümet kurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Hatibzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasında şubat ayında yapılan ve 24 Haziran'a kadar uzatılan teknik anlaşmanın sona ermesiyle ilgili olarak da nükleer tesislerin faaliyetlerini içeren görüntülerin UAEA'ya verilip verilmeyeceğine dair olumlu ya da olumsuz nihai kararın henüz alınmadığını kaydetti.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD askeri güçlerinin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milis gruplarının kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti.
Saldırının ABD personelini korumak için II. Madde yetkisi uyarınca gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu akşamki hava saldırılarından da anlaşılacağı gibi, Başkan Biden ABD personelini korumak için her zaman harekete geçeceğini açıkça belirtmiştir." ifadesi kullanılmıştı.
Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda milis grubu, ABD’nin Irak-Suriye sınırındaki saldırısında 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.
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