Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İran'da zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine karşı yaptırım yasası Meclis'ten geçti

        İran'da zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine karşı yaptırım yasası Meclis'ten geçti

        İran'da zorunlu başörtüsü kurallarının ihlaline karşı yaptırım yasası Meclisten geçti, yasanın yürürlüğe girmesi için Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Buna göre başörtüsü kurallarına uymayan kadınlar ilk etapta uyarılacak, uyarıyı dikkate almayanlara para cezası verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 08:22 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran Meclisi, kamuya açık yerlerde zorunlu başörtüsü yasası ihlallerine karşı para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve adli işlem öngören yasanın deneme amaçlı 3 yıl süreyle uygulanmasını onayladı.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, yargının önerisi üzerine hükümet tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin imzasıyla Meclise gönderilen "İffet ve Başörtüsü Kültürünün Desteklenmesi" yasa tasarısı oylamaya sunuldu.

        Tasarı, Mecliste hazır bulunan 201 milletvekilinden 34'ünün "hayır" oyuna karşılık 152 oyla kabul edildi. 7 milletvekili de çekimser oy kullandı. Yasanın 3 yıl süreyle deneme uygulamasına girmesi kararı alındı.

        REKLAM

        Yasanın yürürlüğe girmesi için son olarak Meclisten geçen yasalar hakkında nihai incelemeyi yapan Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından da onaylanması gerekiyor.

        ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR

        İran'da geçen yıl Mahsa Emini gösterileri sonrasında yaygınlaşan zorunlu başörtüsü kurallarına yönelik ihlallere karşı koymak için hazırlanan tasarıya göre, başörtüsü kuralına aykırı hareket eden kadınlar ilk aşamada kısa mesaj ve benzeri yöntemlerle uyarılacak. Uyarıyı dikkate almayan ve başörtüsü kuralını yeniden ihlal edenler için para cezası verilecek.

        Ceza bir ay içinde ödenmezse para cezası otomatik olarak kişinin banka hesabından kesilecek.

        Herhangi bir nedenle cezaların tahsilinin mümkün olmaması halinde ise söz konusu kişinin tüm banka ve kredi kuruluşlarını kapsayacak şekilde banka kartı çıkarma ve yenileme dahil her türlü bankacılık işlemi yapması yasaklanacak. Cezalara itiraz ise 10 gün içinde yapılabilecek.

        Dördüncü kez ihlal halinde para cezasının yanı sıra yargı tarafından söz konusu kişi hakkında dava açılması ve gerekli görülmesi halinde tutuklanması öngörülüyor.

        REKLAM

        Kanuna aykırı hareket edenler işletmeler ise yaptırım düzenlemesi kapsamında geçici süreyle mühürlenebilecek ve devlet tarafından sunulan vergi muafiyetlerinden men edilebilecek.

        Sosyal, siyasi, kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetlerde bulunan kişilerden yasaya aykırı davrananlar hakkında ihlal sayısına göre, para cezası, mesleki faaliyetlerden men ve son aşamada hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

        Tasarıda ayrıca başörtüsü kuralına uymayan kadınlara yönelik hakaret, iftira, tehdit, saldırı veya özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suç işleyenler hakkında da ilgili kanunlar çerçevesinde yargı tarafından dava açılacağı belirtiliyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar dolar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar dolar
        Habertürk Anasayfa