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        Haberler Dünya İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile eski kadın Milletvekili cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı | Dış Haberler

        İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile eski kadın Milletvekili cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

        İran'da eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ardından eski cumhurbaşkanı yardımcısı İshak Cihangiri ve eski milletvekili Hamide Zerabadi cumhurbaşkanlığına adaylık için başvuru yaptı. Başvurucuların aday olabilmesi için Denetleme Heyeti'nin onayından geçmesi gerekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:51
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        İranlı kadın siyasetçiden adaylık başvurusu
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        İran'da daha önce adaylığı reddedilen eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

        Cihangiri ile Zerabadi, başvuru sürecinin son gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylıklarını ilan etti.

        Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra basına konuşan eski kadın Milletvekili Zerabadi, "Umarım bir gün seçimlerde halk bir kadını cumhurbaşkanı olarak seçer." dedi.

        Zerbabadi, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde özellikle dış politika alanında gerilimi düşürecek politikalar izleyeceğini söyledi.

        Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde iki dönem Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevini yapan Cihangiri de başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Bugün ülkenin durumu iyi değil. Elde ettiğimiz tüm çeşitli başarılara rağmen kalkınma ve büyümeyi sağlayamadık." dedi.

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        Ülkede enflasyon, yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi sorunlar olduğunu dile getiren Cihangiri, "İran, sistemin tüm unsurları arasında uzlaşı sağlandığı takdirde bu sorunların üstesinden gelebilir. Sorunların ve krizlerin tırmanmasını önlemek için geliyorum." diye konuştu.

        İSHAK CİHANGİRİ

        Reformist politikacılardan İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yıllarında Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak görev yaptı. Cihangiri'nin 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

        HAMİDE ZERABADİ

        Reformist kadın siyasetçi Hamide Zerabadi, Meclis'in 10. döneminde Kazvin Milletvekili olarak görev yapmıştı.

        Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından alınan kararla seçimler 28 Haziran'da yapılacak

        İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

        Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

        Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

        Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

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        #Hamide Zerabadi
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