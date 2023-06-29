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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı ve maddi hasarın bildirilmediği açıklandı

Giriş: 29.06.2023 - 01:02 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da korkutan deprem
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AA

İran’ın İlam eyaletinin Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, merkez üssü Dehloran’ın Musiyan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.38’de kaydedildi.

AA'nın haberine göre; yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem ilam’ın diğer bazı bölgelerinde de hissedildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Dehloran Kaymakam Yardımcısı Nimetullah Hatemi, deprem sonrası yaptıkları saha çalışmasında herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar bildirilmediğini, çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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