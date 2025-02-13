İran: ABD'ye teslim olmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile var olan sorunları müzakere yoluyla çözmek istediğini belirterek, İran'a yönelik saldırı ihtimalinin abartıldığını ifade etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere isteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ABD'nin müzakereler konusunda samimi olmadığını düşünan Pezeşkiyan "ABD müzakere değil itaat etmemizi istiyor. Ancak biz teslim olmayacağız. Biz, müzakere etmeyeceğiz demiyoruz. Ancak Trump niçin her türlü yaptırımı uyguladıktan sonra müzakerelerden bahsediyor? Neden bize ilaç ve gıda ulaşmasını engelliyor?" dedi.

İran içerisinde müzakereler konusunda tartışmalar bulunuyor. İran Dini Lideri Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerin onurlu bir eylem olmayacağını belirtirken, eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gibi politikacılar ABD ile müzakereye daha olumlu yaklaşıyor.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir