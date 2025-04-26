İran: ABD ile ihtilaflar mevcut

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile görüşmelerde önemli konularda ve detaylarda ABD ile hala ihtilaflar olduğunu ancak müzakerelerde daha fazla ilerleme sağlanabileceğini umduklarını söyledi.

ABD ile Umman'da yapılan görüşmelerden sonra İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, görüşmelerin üçüncü turunun da dolaylı olarak Umman'ın aracılığında gerçekleştirildiğini ve Amerikan tarafıyla yazılı mesaj alışverişinde bulunduklarını belirtti.

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Görüşmelerin hızlı ilerlemesinden memnun olduklarını ve artık daha ciddi konuların ele alındığını aktaran Erakçi, "Genel konularda ve ayrıntılarda hala ihtilaflar var. Bazı ihtilaflar ciddi, bazıları ise daha az ciddi." dedi.

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Erakçi, buna rağmen görüşmelerde ilerleme sağlanacağına dair umutlu olduklarını ancak son derece temkinli olmaya devam ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her iki taraf da ilerleme konusunda iradesini gösterdi ancak bazen sadece irade yeterli olmuyor ve belki de hiçbir sonuç elde edilemiyor. Bazı ciddi görüş ayrılıkları var fakat yine de hızlı bir şekilde ilerlemeyi umuyoruz."

İranlı bakan, müzakerelerde nükleer konu haricinde hiçbir konuyu görüşmeyeceklerini ve ABD tarafının da şu ana kadar nükleer dışı bir konuyu gündeme getirmediğini vurguladı. İran ile ABD arasındaki müzakere süreci İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra 19 Nisan'da Roma'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. Taraflar bugün de Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin aracılığında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem de üst düzey diplomatik görüşmelerin üçüncü turunu gerçekleştirmişti.