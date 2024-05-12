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        Haberler Gündem Güvenlik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:47
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        5 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

        "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

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        #Milli Savunma Bakanlığı
        #terör operasyonları
        #Irak
        #Suriye
        #Son dakika haberler
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