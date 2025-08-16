İptal edilen vapur seferleri 16-17 Ağustos 2025: İDO, BUDO iptal edilen seferler hangileri ve iptal seferler nereden öğrenilir?
Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO iptal edilen seferlerini duyurdu. Deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Peki, iptal edilen vapur seferleri nereden sorgulanır? İşte, iptal olan Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri...
İptal edilen İDO ve BUDO seferleri merak ediliyor. İDO belli tarihlerde çok sayıda feribot seferinin yapılamayacağını bildirdi. Peki 16-17 Ağustos 2025 İDO, BUDO iptal edilen seferler hangileri ve iptal seferler nereden öğrenilir?
BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ
İDO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 16.08.2025 19:00
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 16.08.2025 19:00
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 17.08.2025 08:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 17.08.2025 09:00
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 17.08.2025 19:00
İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ
