İPHONE FİYATLARI 2025 NE KADAR OLDU?

2 Nisan tarihinde iPhone fiyatları zamlandı. Apple Watch, MacBook, AirPods ve iPad gibi diğer ürünler de zamdan etkilendi. En pahalı iPhone modeli olan iPhone 16 Pro Max 1 TB, zam sonrasında 131.999 TL’ye yükseldi.