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        Haberler Bilgi Yaşam İphone fiyatları 2024: İphone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar kaç TL?

        İphone fiyatları: İphone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar kaç TL?

        iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max modelleri için fiyat listesi belli oldu. Telefon almak isteyen ya da model yükseltme niyetinde olan kişiler, yeni iPhone fiyatları 2024 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki İphone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL? İşte İphone 16 Türkiye fiyatları listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:36 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:39
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        • 1

          Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği iPhone 16 lansmanının ardından iPhone fiyatlarını güncelledi. Bu gelişme sonrası iPhone fiyatları 2024 listesi telefon almak isteyen kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, model model iPhone fiyatları listesi 2024

        • 2

          IPHONE 16 SERİSİ TANITILDI!

          Amerikan teknoloji devi Apple, 9 Eylül’de düzenlenen “It’s Glowtime” etkinliği ile teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 serisini tanıttı.

          Yeni iPhone 16, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekti. Apple’ın CEO’su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada, iPhone 16’nın kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

        • 3

          İPHONE 16 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

          iPhone 16 Pro'nun fiyatı 999 dolar iken, iPhone 16 Pro Max modeli 1199 dolarlık bir fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşacak. iPhone 16’nın Türkiye fiyatları da şöyle olacak:

          iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL

          iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL

        • 4

          iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL

          iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL

          iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999 TL

        • 5
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