İphone 17 ne zaman çıkacak? Apple İphone 17 lansman tarihi belli mi?
Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone'un yeni modeli ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Her yeni akıllı telefon modelini sonbahar döneminde satışa sunan Apple, iPhone 17'i ne zaman satışa sunacak ve fiyatı ne kadar olacak sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki İphone 17 ne zaman çıkacak, lansman günü belli mi?
- 1
İphone 17 çıkış tarihi teknoloji tutkunları tarafından yakından araştırılıyor. ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone 17 modellerini tanıtacak. Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
- 2
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
- 3
TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.
-