Apple İphone 16 ne zaman çıkacak? İphone 16 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı
Teknoloji meraklılarının yakından ilgilendiği iPhone 16 çıkış tarihi duyuruldu. Yeni, farklı tasarımı ve özellikleri ile tüm dikkatleri üzerine çekecek olan yeni bir serinin gelmesi beklenirken kullanıcılar "iPhone 16 ne zaman çıkacak ve yeni özellikleri neler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Modelleri, renkleri ve yeni özellikleriyle iPhone 16'nın yapay zeka destekli bir Siri'ye sahip olması tahmin ediliyor. İşte iPhone 16 özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri.
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Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16'yla ilgili çıkış tarihi bilgisi merak ediliyor. iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasında bir yükseltme yapılması ve çözünürlüğün 12MP'den 48MP'ye çıkarılması bekleniyor. Peki iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri neler, fiyatı açıklandı mı? İşte Apple iPhone 16 Pro ve Pro Max serisi hakkında güncel bilgiler
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İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'ın beklenen lansmanı 9 Eylül günü saat 20:00'de gerçekleşecek. Lansmanın ardından Apple'ın yeni ürünlerinün eylül ayında satışa sunulması beklenenler arasında.
IPHONE 16 TÜRKİYE MUHTEMEL FİYATLARI
iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL
iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL
iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL
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iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL
iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL
iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL
iPhone 16 Pro (256 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (512 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro (1 TB) 107.999 TL
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iPhone 16 Pro Max (256 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro Max (512 GB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (1 TB) 118.499 TL
IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:
Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.
Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.
Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.
Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.
A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.
48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.
Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.
Beklenen Ek Özellikler
Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.
Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.
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İPHONE 16 YAPAY ZEKA
iPhone 16'nın yapay zeka destekli bir Siri'ye sahip olacağı bildiriliyor .
Başka bir deyişle Siri, daha sofistike bir dijital asistana dönüşüyor. Kuo'ya göre bu, Siri'nin iPhone 16'ya daha iyi suya dayanıklılık ve geliştirilmiş sinyal-gürültü oranına sahip güncellenmiş mikrofonlar da dahil olmak üzere yeni donanımlar getireceği anlamına geliyor.
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IPHONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?
Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre, iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;
Çöl Titanyumu
Siyah
Beyaz
Yeşil
Sarı
Pembe
Mavi
Mor
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