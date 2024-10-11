iPhone 16 ile otomobili takas ettiler

Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık.

Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik." dedi.