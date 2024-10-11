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        Haberler Gündem Güncel iPhone 16 ile otomobili takas ettiler | Son dakika haberleri

        iPhone 16 ile otomobili takas ettiler

        Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını değiştirdi. Sıra dışı takas sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:56
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          Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık.

          Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik." dedi.

        • 2

          ARABA 150 BİN LİRA, TELEFON 120 BİN LİRA

          Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Ümit, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira.

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          Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış." diye ekledi.

        • 4

          Mücahit Demirer ise, "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım." şeklinde konuştu.

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          İki arkadaş, ilerleyen dönemlerde yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyor.

           

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