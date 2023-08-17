iPHONE 15'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.

Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.