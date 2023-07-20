iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyat listesi açıklandı mı? iPhone 15 özellikleri, renkleri ve fiyatı
Teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone'un 15. versiyonu için artık geri sayıma başlanmış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce kullanıcısı bulunan iPhone'un 15. serisinin ne zaman çıkacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri ve renklerine dair bilgiler...
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iPhone 15 ile ilgili araştırmalar bir kez daha arttı. Apple tarafından çoğunlukla Eylül, Ekim ve Kasım aylarından duyurulan yeni iPhone ile ilgili ilk detaylar belli olmuş durumda. iPhone 15'in yanı sıra Pro ve Pro Max'lerin de çıkış tarihi merak konusu. İşte, iPhone 15'e dair ilk ayrıntılar...
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iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI!
iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.
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iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
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GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ
İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:
iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022
iPhone 14: 16 Eylül 2022
iPhone 13 : 23 Eylül 2021
iPhone 12 : 23 Ekim 2020
iPhone 11 : 20 Eylül 2019
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iPhone XS : 21 Eylül 2018
iPhone X : 3 Kasım 2017
iPhone 8 : 22 Eylül 2017
iPhone 7 : 16 Eylül 2016