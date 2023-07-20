iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyat listesi açıklandı mı? iPhone 15 özellikleri, renkleri ve fiyatı

iPhone 15 ile ilgili araştırmalar bir kez daha arttı. Apple tarafından çoğunlukla Eylül, Ekim ve Kasım aylarından duyurulan yeni iPhone ile ilgili ilk detaylar belli olmuş durumda. iPhone 15'in yanı sıra Pro ve Pro Max'lerin de çıkış tarihi merak konusu. İşte, iPhone 15'e dair ilk ayrıntılar...