İp atlamak; çocukluk oyunları arasında yer alan ve oldukça keyif alınacak bir oyun olmasının yanı sıra spor için de kullanılan ve uygulanan bir egzersizdir. Basit olarak uygulanabilecek ve herkesin kolayca yapabileceği kadar basit. İp atlamak kolay bir egzersiz olması nedeniyle; zinde olmak ve günde yarım saat yaparak form tutmak mümkün olabilir.

Amerikalı atlet; Annie Bissoondial 2013 yılında bir saat içerisinde 12.632 adet atlayarak dünya rekoru kırmıştır. Boksörler kondisyon sağlamak için ip atlarlar. Bunun bir nedeni vardır. Dayanıklılığı artırmanın yanı sıra kondisyon sağlamada da çok faydalı olan ip atlama bu sayede boksörlerin daha iyi hazırlanmasında en çok kullandıkları antrenman aracıdır.

Sadece sporcular, boksörler ve koşucular için kondisyon aracı olarak kalmayan ip atlama egzersizi; artık fit olmak isteyen herkesin uyguladığı bir egzersiz aracı olarak oldukça fazla tercih ediliyor. Vücutta bulunan birçok kasın çalışmasını sağlayan ip atlama ile vücut çalıştırmak artık daha kolay olarak yapılabiliyor.

İp atlamak kolayca yapılabilen ve zevkli olan bir egzersiz olması nedeniyle herkesin yapabileceği bir uygulamadır. Günde yarım saat ip atlamak gün içerisinde yapılabilecek en spordur. Alet olarak da kolay edinilmesi ve ayrıca doğada evde ve her yerde yapılabilmesi açısından da oldukça avantaj taşıyor.

Dayanıklı ve sağlıklı bir vücut için ip atlama düzenli olarak uygulanabilir. Hareketsiz bir yaşam nedeniyle alınan kiloların verilmesi için de iyi bir ter atma ve kas sıkılaştırma sağlayabilecek bir uygulama olarak tercih edilebilir. Bacak kasları ile tüm kol kasları için ve ayrıca tüm vücut için iyi bir kondisyon aracı olarak kullanılabilir.

Gün içerisinde uygulama yaparak aldığınız kalorileri de bu sayede yakabilirsiniz. Ayrıca kemik yoğunluğunu artırmak, kalp kasları için fayda sağlamak, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için egzersiz olarak oldukça önemlidir. Ancak öncelikle belli bir süre spor yapmayanlar için azar azar başlamak uygun bir uygulama olacaktır. Kadiyavasküler bir egzersiz olan ip atlama; omuzlar, baldırlar, kollar ve bacaklar için güçlendirici etki sağlar. Uzun süre yapılması ile de bu korumayı bir müddet sağlamaktadır.