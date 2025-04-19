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        Haberler Bilgi Yaşam iOS 18 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler neler? Denetim merkezi yeniden doğuyor

        iOS 18 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler neler? Denetim merkezi yeniden doğuyor

        iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları, daha akıllı, daha kişisel ve daha güçlü bir deneyimle karşı karşıya kalıyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 08:30
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        iOS 18 ile iPhone'nun yeni özellikleri neler?
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        iOS 18’in getirdiği yenilikler, yalnızca bir güncellemeden fazlasını vadediyor. Kullanıcıya özel tasarımlardan üretkenlik araçlarına kadar birçok yenilikle gelen sistem, Apple’ın yazılım vizyonunu ileriye taşıyor. İşte bilmeniz gerekenler...

        YAPAY ZEKA DÖNEMİ: APPLE INTELLIGENCE GELİYOR

        Apple, iOS 18 ile birlikte yapay zeka gücünü iPhone’lara entegre ederek kullanıcı deneyiminde yenilikler yaratıyor. “Apple Intelligence” adı verilen bu sistem, iPhone’lara kişisel asistan gibi çalışan gelişmiş özellikler kazandırıyor.,

        Metin özetleme, içerik oluşturma, görsel üretme, konuşma kaydını yazıya dökme gibi fonksiyonlar sayesinde kullanıcılar artık daha üretken ve hızlı. Üstelik fotoğraflardan istenmeyen öğeleri silme ya da tamamen yeni görseller oluşturma gibi yaratıcı işlemler de mümkün hale geliyor.

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        ANA EKRAN ARTIK SENİN TASARIMIN

        iOS 18, ana ekran üzerinde kullanıcıya tam bir kontrol sunuyor. Uygulama simgeleri artık ekranın her yerine serbestçe yerleştirilebiliyor. Renkler, boyutlar ve ikon stilleri özelleştirilebiliyor; böylece her kullanıcı kendi tarzını yansıtan bir iPhone deneyimi yaratabiliyor. Ayrıca kilit ekranındaki kısayollar da değiştirilebiliyor; kamera ya da fener ikonlarının yerini başka araçlarla değiştirmek mümkün.

        YENİ NESİL DENETİM MERKEZİ

        Denetim Merkezi, iOS 18 ile baştan tasarlandı. Artık kullanıcılar buradaki araçları istedikleri gibi düzenleyebiliyor, kullanmadıkları işlevleri çıkarabiliyor ya da sık kullandıkları fonksiyonları öne alabiliyor. Birden fazla sayfa ekleyerek Denetim Merkezi’ni adeta kişisel bir kontrol paneline dönüştürmek mümkün.

        MESAJLARA ESTETİK VE PLANLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

        Mesajlar uygulaması da büyük değişimlerden nasibini aldı. Kullanıcılar artık yazılarına kalın, italik, altı çizili gibi biçimlendirmeler ekleyebiliyor. Mesajlara efektli animasyonlar katmak da mümkün hale gelirken, en dikkat çekici yeniliklerden biri de mesajları ileri bir tarih ve saate planlama özelliği oldu. Üstelik iOS 18 ile Android kullanıcılarıyla iletişimde daha kaliteli medya aktarımı sağlayan RCS desteği de geldi.

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        FOTOĞRAFLAR UYGULAMASI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

        iOS 18 ile birlikte Fotoğraflar uygulaması bambaşka bir görünüme kavuştu. Otomatik olarak temalara göre sınıflandırılan albümler, favori içerikleri sabitleme ve koleksiyonları özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar artık aradıkları görsellere çok daha hızlı erişebiliyor, anılarını daha organize bir şekilde görüntüleyebiliyor.

        PAROLALAR ARTIK TEK UYGULAMADA

        Yeni gelen Parolalar uygulaması, tüm şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı sağlıyor. Sadece internet hesaplarınız değil, kablosuz ağ şifreleriniz de bu uygulama üzerinden yönetilebiliyor. Dilerseniz QR kod oluşturarak paylaşım yapmanız da mümkün. iOS 18, dijital güvenlik konusunda önemli bir adım daha atmış oluyor.

        OYUNLAR VE KULAKLIKLAR İÇİN GELİŞMİŞ PERFORMANS

        Oyun tutkunları için iOS 18, özel bir Oyun Modu sunuyor. Bu mod, sistem kaynaklarını oyunlara önceliklendirerek daha akıcı bir performans elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca AirPods Pro kullanıcıları da baş hareketleriyle çağrıları cevaplama ya da Siri’yi kontrol etme gibi yeni işlevlerden faydalanabiliyor. Gecikme süresi azaltılmış ses deneyimi ise oyun sırasında büyük bir avantaj sunuyor.

        HARİTALAR VE NOTLAR UYGULAMASINDA KESKİN GÜNCELLEMELER

        Haritalar uygulaması, yürüyüş ya da doğa yürüyüşü yapanlar için topografik detaylar içeren haritalar sunmaya başladı. Kendi rotanızı oluşturmak ve saklamak artık daha kolay. Notlar uygulaması ise hem metin hem matematikle ilgilenenler için ayrıcalıklı bir araç haline geldi. Denklemleri tanıyıp çözebilen bu sistem, sesli notları da yazıya dönüştürebiliyor.

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