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        Haberler Gündem İOKBS Bursluluk cevap anahtarı 2023: Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

        Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen sınavın tamamlanmasıyla gözler "Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:47
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        • 1

          Binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenen bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimine göre bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 2023 İOKBS Bursluluk sınavı cevap anahtarı açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          İOKBS SINAVI GERİDE KALDI!

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.

        • 3

          BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde yapıldı.

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavların ardından Bakanlık cevap anahtarını genellikle aynı gün veya ertesi gün adayların erişimine açıyor. Henüz İOKBS cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

        • 4

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

          Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi'ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

          BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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