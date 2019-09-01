İnziva ne demek? İnziva sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İNZİVANASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, inziva şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "izdiva, inzıva" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "inziva"dır.

İNZİVA NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı "Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama" olan inziva, Arapça kökenlidir.