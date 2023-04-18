'İntikam Oyunları'nın galası gerçekleşti

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı galaya Aydemir Akbaş, Tanju Çolak, Çağla Şimşek ve Ceylan katıldı. Başrol oyuncusu Turgay Tanülkü’nün seti olduğu için yetişemediği galada gösterim öncesi toplu şekilde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, "İzlenmeye değer, çok güzel bir film oldu. Seyirci aksiyona doyacak. Herkesi sinemalara bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ BİR PROJE OLACAK" Kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, filmin yapımcısı Zeki Sincar ile yeni bir sinema filmi projesine başlayacaklarının müjdesini verdi. Sincar, film projesi ile ilgili, "Aydemir hocayla hazırlıklar içerisindeyiz. Çok sürpriz bir proje olacak. Duyurusunu yapacağız" dedi.

"AKSİYON İŞİNE HASRET KALIYORUZ" Galanın sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy, "Çok önemli usta isimlerle genç oyuncuların birleşmesi ile güzel bir film oldu. Türkiye’de çok fazla aksiyon işine hasret kalıyoruz, çıkmıyor. Bu işin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Zeki Bey'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SİNEMALARI ÖLDÜRMEMEMİZ GEREKİYOR" Filmin hikâyesi kendisine ait olan yapımcı Zeki Sincar da, "Büyük dijital kanallarla sinemalar mücadele ediyor. İnşallah gişede başarılı oluruz. Çok güzel bir aksiyon filmi oldu. Biz de bu mücadeleye eşlik ediyoruz. Sinemaların bitmemesi için, sona ermemesi için elimizden geleni yapacağız. Dijital kanallara saygı duyuyorum ama sinemaları da öldürmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. "BÖYLE BİR KADRODA OLMAK GURUR VERİCİ"

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